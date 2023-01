Korpschef pleit voor nationaal verbod op verkoop van vuurwerk: “Het kan niet dat sommigen tienduizenden euro’s verdienen aan de verkoop, ook aan jongeren”

Op sociale media circuleren filmpjes van zwaar vuurwerk dat moedwillig werd gebruikt om vernielingen aan te brengen. Het gaat zelfs om compilaties met muziek bij. De jongeren die dit op hun geweten hebben, lijken er nog trots op te zijn ook. De politie slaagde erin om het allemaal nog binnen de perken te houden, maar dat het een zware nacht was, ontkent korpschef Filip Rasschaert absoluut niet.

“Op basis van ervaringen van vorig jaar en recente feiten, in België maar ook in andere landen, wisten we dat er een grote kans was op dergelijke feiten", zegt hij. “ We waren dus voorbereid, en sterk aanwezig op alle pleintjes. Onze mensen kregen een extra opleiding én extra beschermingsmiddelen. Ook hadden we een rechtstreekse lijn met de brandweer om elkaar te helpen indien nodig.”

Volledig scherm Vuurwerk in Brugse Poort. © DVEG

Onaanvaardbare feiten

En het was nodig zo blijkt. Want er zijn wel degelijk vuurpijlen gericht naar politie en brandweer, en er werden bushokjes vernield. “We hebben veel incidenten kunnen voorkomen of onmiddellijk kunnen stoppen”, reageert Rasschaert. “Maar er zijn inderdaad in Gent ook onaanvaardbare feiten gepleegd. We hadden van het stadsbestuur gelukkig de wettelijke mogelijkheid gekregen om GAS-boetes op te stellen en vuurwerk en bommetjes in beslag te nemen. Onze speciale container ligt vol. Bij de twee keren dat de hulpdiensten beschoten werden, hebben we verdachten gevat, want dat zijn uiteraard strafbare feiten. We hebben ook preventief 24 personen van hun vrijheid beroofd omdat ze een gevaar vormden voor de openbare veiligheid. Daarnaast hebben we twee belangrijke ‘terugdrijvingen’ gedaan, waarbij we als politie op één lijn een groep amokmakers van pleinen hebben verdreven. Iedereen heeft dus gezien dat we er waren en dat we opgetreden hebben. We hebben weinig geweld moeten gebruiken en we zijn de situatie altijd meester gebleven. Maar ja, toen we op één plaats bezig waren, vernielde men enkele meters verder bijvoorbeeld een bushokje. We hebben dus niet alle schade kunnen voorkomen.”

Volledig scherm Jongeren delen hun wangedrag op sociale media en zijn er nog trots op ook © RV

Volledig scherm Het resultaat van de jaarovergang: het bushokje aan het Wittekaproenplein werd volledig vernield © DVEG

Waarom jongeren ‘voor hun plezier’ vernielingen aanbrengen, blijft een raadsel. “Onze hypothese is dat het hen vooral om te doen is om een spectaculair misdrijf te plegen, om dat dan via sociale media te delen met andere jongeren en zo roem en aandacht te krijgen. Echt wel een foute evolutie. Onze medewerkers van de wijk hebben voor nieuwjaar via voordeurgesprekken in bepaalde wijken ouders gesensibiliseerd. We hebben ook gesprekken gehad met ouders van minderjarigen die we bestuurlijk gearresteerd hebben. Ook de jeugdwerkers hebben gesprekken gehad, maar het lijkt er dus op dat de roem op sociale media een sterkere kracht is bij sommige jongeren dan gezond verstand en respect voor anderen. Er zijn zelfs dertigers die materiaal afgepakt hebben van jonge gastjes om het aan ons te overhandigen, omdat ze niet akkoord waren met dit soort gedrag. Als maatschappij zullen we meer moeten doen om het bewustzijn te vergroten rond de mogelijke gevolgen van het plegen van dergelijke misdrijven. Vermoedelijk zal er ook moeten voor gezorgd worden dat de gevolgen van zo'n feiten groter worden voor de daders, door bestraffing of andere maatregelen.”

Volledig scherm korpschef Filip Rasschaert © Wannes Nimmegeers

Vrije verkoop

De korpschef pleit onomwonden voor een nationaal verbod op de verkoop van vuurwerk. “Het kan niet zijn dat er enerzijds handelaars zijn die tienduizenden euro’s verdienen aan de verkoop van zwaar vuurwerk en bommen - ook aan minderjarigen - en dat anderzijds deze bommen en vuurwerk gebruikt worden om schade toe te brengen aan mensen, gebouwen, voertuigen en dieren. Nationaal wordt het hoog tijd dat dit aan banden wordt gelegd, ook de illegale verkoop moet uiteraard aangepakt worden. Daarnaast roepen wij iedereen die enige positieve impact heeft op jongeren op om hen te overtuigen van dergelijk gedrag niet te vertonen.”

Volledig scherm Ook vorig jaar was het al een woelige overgang, van 2021 naar 2022, en moest de politie onder meer op het Sint-Baafsplein optreden © VDS

