Kopstuk Slovaakse bende uit Brugse Poort vliegt 5 jaar de cel in, 100.000 euro drugsgeld verbeurdverklaard

De bende had hun hoofdkwartier in de Gentse Brugse Poort, maar opereerde in heel België. Ze stalen zowat alles wat ze maar te pakken konden krijgen, van koptelefoons, bluetoothspeakers, koers- en elektrische fietsen tot boormachines, flessen drank en gereedschapskisten. Al deze producten brachten ze nadien met een vrachtwagen naar Slovakije om ze daar op de zwarte markt te verkopen.

Crystal meth

De belangrijkste bon van inkomsten voor de bende, allen afkomstig uit de Roma-gemeenschap, was echter de verkoop van crystal meth. Dit is een bijzonder gevaarlijke harddrug die vanuit de Verenigde Staten nu ook voet aan de grond dreigt te krijgen in Europa. Naast de opbrengsten uit hun illegale handeltjes ontvingen ze ook nog een leefloon van het OCMW.

100.000 euro verbeurdverklaard

Ze verkochten het uiterst verslavende goedje voornamelijk in de Brugse Poort en dat legde hen blijkbaar geen windeieren. Volgens de rechtbank maakten vooral de leiders serieuze winsten en leefden ze op grote voet. Het lachen zal hen echter ongetwijfeld vergaan, want de rechter heeft hun winsten - in totaal zo’n 100.000 euro - verbeurd verklaard. Ook hun voertuigen waar onder een Range Rover, BMW en een Golf worden in beslag genomen. De rechter deelde straffen uit gaande van één milde werkstraf tot effectieve en voorwaardelijke gevangenisstraffen van twee tot vijf jaar, afhankelijk van hun betrokkenheid en strafblad. Verschillende leden moeten ook een boete ophoesten van 8.000 euro.

