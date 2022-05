Koppen lopen op allerlaatste dag van Floraliën: “We kloppen af op 75.000 bezoekers”

GentDe organisatoren van hét bloemenfestival in het Citadelpark zijn tevreden. Ze hadden gehoopt op 70.000 bezoekers, en het zijn er 5.000 meer geworden. De allerlaatste dag bleek de drukste van allemaal. De financiële put die de vorige editie heeft achtergelaten, is nog niet gedicht, maar er kan wel weer naar de toekomst gekeken worden.

Dat een bloemenfestival de dag van vandaag nog veel – en ook jong – volk kan trekken, maakt de eindbalans van de Floraliën meer dan duidelijk. “We hebben meer dan 75.000 bezoekers verwelkomd”, glundert Bart Vandesompele. “Dat is 5.000 meer dan we voorop gesteld hadden. Het was wat afwachten na het dubbele uitstel, maar we hebben veel blije gezichten gezien. We zijn heel tevreden.”

Vooral zondag was het koppen lopen. Die allerlaatste dag van het wereldvermaarde festival was volledig uitverkocht. Velen kozen duidelijk voor het allerlaatste moment om de 8.500 vierkante meter aan bloemenpracht te bewonderen, plus het was Moederdag. “Mensen willen dan niet allen bloemen afgeven, maar er ook tussen wandelen met het gezin blijkbaar.”

Voor elk wat wils

Wat het meeste succes had deze editie, volgens Vandesompele, was de mix van traditie en vernieuwing. “De sierteelt gaat terug naar de wortels van het festival, terwijl de creatieve invulling in het eerste en derde gedeelte veel nieuwer is. Het zijn vaak die delen die jongere bezoekers aanspreken. We hebben dan ook heel wat jonge gezinnen maar ook koppels gezien.” Denk daarbij aan Jens Grieten, de man achter Kompass Klub, die zaterdag een kijkje kwam nemen met zijn vriendin. Een groter contrast tussen een feestje in de Kompass en een bezoekje aan het bloemenfestival lijkt er niet te zijn, maar het duo was toch verbaasd van het resultaat. “Dat geeft hoop naar de volgende edities toe”, glundert Vandesompele.

Ondanks het succes kon deze editie de financiële put van het rampjaar 2016 niet vullen. “Wel hebben we, doordat deze editie zo goed was, weer een basis kunnen leggen voor de komende edities in 2026 en 2030”, sluit Vandesompele af.

Volledig scherm De Floraliën trokken heel wat volk. © Wannes Nimmegeers

