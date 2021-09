Koppel van 97 en 84 meldt zich als proefpersoon voor nieuw vaccin in UZ Gent: “We hebben tijd genoeg en zijn kerngezond. Dus waarom niet?”

Wetteren/Gent Valentijn Braeckman (17) verdeelt zijn tijd tussen rode loper en schoolban­ken na filmpremiè­re Rookie met Matteo Simoni en Veerle Baetens: “Zot dat mensen me nu om handteke­nin­gen vragen”

9 september De eerste schoolweek verdeelde Valentijn Braeckman (17) uit Wetteren zijn tijd tussen de schoolbanken in Gent en de rode lopers voor de filmpremière van Rookie in onder meer Oostende, Bergen en Leuven. Daarin speelt hij zijn eerste hoofdrol aan de zijde van Matteo Simoni en Veerle Baetens. De film van regisseur Lieven Van Baelen, die zich afspeelt in het motorrace-wereldje, kwam deze week uit in alle zalen in Vlaanderen.