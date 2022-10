"Kopje thee?" Mobiele living van ‘Sabine’ en ‘Patrick’ in de Overpoort doet studenten nadenken over burenlawaai

Geen alledaags zicht in de Kunstlaan, daar heeft zich midden op het fietspad een koppel met zetel, tasjes thee en een paar gezellige stoeltjes geïnstalleerd. ‘Sabine’ en ‘Patrick’ nodigen studenten uit voor een babbeltje over voetballen met vuilniszakken en de decibelmeter op kotfeestjes. “ Zet u efkes ”.

Lotte en Sara (21), studenten audiologie en pyschologie aan de UGent, konden de verleiding niet weerstaan. Op een boogscheut van hun kot en de Overpoort zit al sinds 10u ‘s avonds een koppeltje buurtbewoners gezellig thee te drinken, op een zetel. “Dit maken we maar één keer mee”, en dus komen ze in pyjama bij het duo zitten. Ook student kunstwetenschappen Samuel komt erbij. Het ‘koppel’ Sabine en Patrick zijn natuurlijk geen echte buurtbewoners, ze maken onderdeel uit van een sensibiliseringscampagne van de Stad Gent.

Patrick, student Samuel en Sabine gaan in huiselijke sfeer in gesprek met de studenten over overlast.

“We zijn al eerder deze week uitgegaan in de Overpoort”, klinkt het bij de studentes, dus ze komen vooral uit nieuwsgierigheid een tasje thee uitdrinken. Maar dat er wat overlast kan zijn, weten ze ook. “Rond een uur of drie kan er al eens iemand staan roepen”. Niet van de Overpoort zelf, maar in de Kunstlaan dus.

Opletten met mengen: burgerlijk ingenieursstudent Thibaut was op weg naar een indrinkfeestje, maar liet zich verleiden door een tasje thee.

Intussen schuift ook Thibaut, een toekomstig burgerlijk ingenieur aan. Of hij een pintje in zijn tasje thee mag gieten? “Zeer zeker”, zegt een gedienstige Sabine. “Ik was onderweg naar een pre, een indrinkfeestje. Maar dit smaakt ook. Ik ga wel graag uit, maar ik snap dat het voor overlast kan zorgen”. Zo’n kotfeestje is daarom niet per sé een oplossing.

Dat beamen buurtbewoners Evelyne en Bart, die al 18 jaar in de Kunstlaan wonen. “Het zijn vooral de thuisfeestjes die de overlast geven. Vuilniszakken buiten zetten kunnen we niet, die worden weggeschopt door feestgangers. Van de 2.000 zijn er maar 5 die overlast geven, maar die doen het wel stevig”. Zij kennen intussen de kotbazen in hun buurt, maar maken zich een beetje zorgen over de evolutie van de laatste jaren. “Toen het nog een jaarsysteem was, werd er niet het hele jaar door gedronken, dat is nu wel anders”.

Sensibilisering in de Overpoort: ook burgemeester Mathias De Clercq komt een kopje thee mee drinken.

Intussen schuift er een ex-student aan. Burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) gaat niet al te vaak meer uit maar wil de Overpoort en de buurt een nieuw élan geven, met minder overlast dus. “Studenten maken deel uit van ons Gentse stadsleven, brengen leven in de brouwerij maar ook soms overlast voor onze bewoners. Ze zijn zich daar niet altijd van bewust. Daarom hebben we een actie opgezet met acteurs die met hen hierover in gesprek gaan, in huiselijke setting. We willen de boodschap geven: studenten zijn zeer welkom in onze stad, maar hou alstublieft ook rekening met onze bewoners.” En dan krijgt hij ook een tasje thee.

