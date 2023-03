Kopje koffie voor 150 euro? Nieuwe zaak aan Gent-Dampoort pakt uit met opvallende stunt: “Jamaicaanse bonen en laagje goud”

Al meer dan 5.000 euro ingezameld voor oudste cafébazin (87) van Gent, die overvallen werd: “Ik droom er nog altijd van, maar stoppen? Ik dénk er niet aan”

Cafébazin Lisbeth Waldack (87) vertelde enkele maanden geleden met tranen in de ogen hoe ze overvallen werd in haar zaak in de Muide. Zondag was de kranige vrouw weer tot tranen toe bewogen, tranen van geluk weliswaar. Haar verhaal had buurtbewoners en andere Gentenaars niet onberoerd gelaten. Al snel werd besloten om geld in te zamelen voor een alarmsysteem in haar café, De Viking. Het benefiet van zondagmiddag leverde al 5.000 euro op. En het is nog niet gedaan.