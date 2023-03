Kop-staartaanrijding op R4: twee personen gewond naar het ziekenhuis, één van hen zat gekneld

Ontwerp­team gekozen om nieuwe Bernadette­wijk uit te tekenen: sloop moet deze zomer afgerond zijn

In 2026 wil sociale huisvestingsmaatschappij Thuispunt Gent starten met de bouw van de nieuwe Bernadettewijk. De sloop van de 190 verouderde huisjes is volop aan de gang en moet tegen de zomer klaar zijn. Wie de plannen voor de nieuwe wijk mag ontwerpen, is nu beslist.