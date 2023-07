Koop uw pinten aan de toog. En anders in de nachtwinkel in het buskot aan de Vlasmarkt

Kinderen balanceren, botsen en spelen de baas op MiramirO en de Circuspla­neet

Een fikse regenbui die af en toe uit de lucht valt, daar heb je de hand niet in. Maar verder kan je veel aan- en afleren op MiramirO, het circusfestival dat samen met de Circusplaneet elk jaar neerstrijkt op de Sint-Baafssite en haar kunsten uitvouwt langs het water, in kerken en op zelfgemaakte staketsels. Kinderen baas, ouders in verwondering en o ja, er is behoorlijke koffie.