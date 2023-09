Koningspaar steekt initiatiefnemers Streekfonds Oost-Vlaanderen hart onder de riem: “Hartverwarmende en verbindende avond”

Dan toch nog zomer! Kinderen ravotten op zonnige woensdag­mid­dag in Blaarmeer­sen­vij­ver

Het werd aardig druk woensdagmiddag op het strand van de Blaarmeersen. En het was er vooral gezellig. Honderden kinderen speelden er in het zand en in het water. Eindelijk zomer, al is het dan in september.