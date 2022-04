Koningspaar opent Floraliën in sneltempo: korte wandeling door helft van de bloemenexpo

Nog tot en met 8 mei is de grootste bloemenexpo van het land te bezichtigen in de gebouwen in het Gentse Citadelpark. Ongetwijfeld komt in de komende dagen ook nog Prins Laurent langs, een trouwe bezoeker van de Floraliën. Maar vandaag stond alles in het teken van het bezoek van de koning en de koningin. Zij arriveerden om 10 uur, en wandelden door slechts een deeltje van de expo. Mathilde had haar outfit aangepast aan de gelegenheid, met een roze bloemenkleed en een bloem in het haar. Het koningspaar bewonderde onder meer het grote lam in de centrale hal, het bos in het Kuipke en uiteraard ook de azalea’s. Goed een uur later verdwenen de staatshoofden alweer richting Brussel. De Floraliën zijn nu dus open voor iedereen.