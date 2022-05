Komt het toch nog goed met het Gravensteen? “We wachten op bijkomend advies over laatst mogelijk alternatief”

GentDe saga van het Gravensteen is nog niet ten einde. De stad kreeg een deels negatief advies op de plannen van de Stadsbouwmeester, om het Gravensteen toegankelijk te maken met een paviljoentje rechts van de inkompoort. “We wachten nu op een extra advies van het Agentschap Onroerend Erfgoed over het voorstel van SOS Gravensteen", zegt bevoegd schepen Sami Souguir (Open Vld).

Karlijn Deene van N-VA en Adeline Blanckaert van Vlaams Belang hebben het gehad met het dossier Gravensteen. Waar Blanckaert vindt dat je van dat Gravensteen best gewoon afblijft, vindt Deene het niet kunnen dat het plan van de actiegroep SOS Gravensteen gewoon opzij wordt geschoven, hoewel het Agentschap Onroerend Erfgoed wel brood ziet in dat ontwerp. In elk geval kreeg het alternatieve plan van de stad, uitgetekend door de Stadsbouwmeester, een ‘deels negatief advies’ van het Agentschap Onroerend Erfgoed, vrij vertaald: een neen.

“Maar”, zo stelt Souguir, “Het idee van een paviljoen buiten de muren van de burcht, kreeg wél een positief advies. Het probleem zit hem in de overbrugging van de ondergrondse stallingen naar het opperhof. De rolstoeltoegankelijke toegang via het paviljoen dat we rechts van de huidige inkompoort zouden zetten, komt in die ondergrondse stallingen uit. Een tunnel boren naar de donjon, waar een liftschacht zou komen, ziet het Agentschap niet zitten. Een kleine lift naar het Opperhof is wel goed voor hen. Maar daar verzet de toegankelijkheidsambtenaar van de stad zich tegen, hierin gesteund door het Agentschap INTER. Die kleine lift zou immers een plateaulift zijn. Een volwaardige lift op die plaats is niet realiseerbaar. Maar een plateaulift is traag, met vasthoudknop, niet de beste qua veiligheid en betrouwbaarheid, en vergt veel onderhoud. We zitten daar dus met een patstelling.”

SOS Gravensteen werkte die voorstel uit samen met Kras Architecten. Via het pad langs de Lieve kunnen rolstoelgebruikers het historische gebouwen binnen gaan. © Kras Architecten

“Het alternatief van SOS Gravensteen zagen wij als stad niet zitten, omdat het ons inziens echt teveel impact op het uitzicht en de beleving van het Gravensteen. Het gaat om een paviljoen binnen de muren, een doorbreking van de walmuur aan de kant van de Lieve, het mooiste zicht op de burcht, een hellend vlak boven het opperhof om de donjon bereikbaar te maken, en een doorboring van de prachtige ruimtes binnen de torens. Bovendien plaatsen zij bepaalde functies in de Oude Vismijn, wat gewoon niet kan, die is niet beschikbaar. De Stadsbouwmeester is dat vorige week gaan toelichten bij het Agentschap Onroerend Erfgoed, we wachten nu nog op hun advies over dit voorstel, om te zien of dat verder moet worden uitgewerkt, of niet.”

Als het Agentschap ook over dit voorstel een (deels) negatief advies uitbrengt, dan rest er geen énkel alternatief meer om het Gravensteen rolstoeltoegankelijk te maken. Dan wordt de keuze dus: niks doen, of terugkeren naar het oorspronkelijke voorstel met het paviljoen in het grasveld, wat zovele Gentenaars deed steigeren. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Het oorspronkelijk ontwerp, dat de Gentenaars boos maakte. Het paviljoen zou intussen wel een derde kleiner worden © RV

