Komt er een nieuwere Reno? Fedasil zoekt extra plaatsen, Gent wil vooral moderne opvang

Dat de vluchtelingencrisis niet voorbij is, weet iedereen. Fedasil is dus op zoek naar extra opvangplaatsen, en kijkt daarvoor ook naar Gent. “Een officiële vraag is er nog niet gekomen", zegt Coddens, “maar we weten zo ook wel dat er een verlenging zal worden aangevraagd voor het ponton aan de Decathlon. Daar hebben we geen problemen mee. Alleen zullen we aan Fedasil vragen of er geen alternatief is, een ander ponton, dat minder uitgeleefd is. De Reno ligt hier al sinds 2017. Het meubilair, zeker op het gelijkvloers, is behoorlijk versleten. Een iets moderner ponton zou meer dan welkom zijn. Het huidige ponton heeft een capaciteit van 240 mensen, als stad vinden we het geen probleem mocht een nieuw ponton iets groter zijn, tot om en bij de 300 mensen.”