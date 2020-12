Kompass Klub moet weg op huidige locatie: “We blijven zeker bestaan, en we hebben ook opties in Gent”

Kompass Klub heeft er, net als alle clubs, een hels jaar opzitten. En nu moeten ze ook nog in mineur afscheid nemen van hun vertrouwde stek. Want in het industriegebied aan de Ottergemsesteenweg zaten ze eigenlijk zonevreemd en konden ze sowieso niet blijven. “We wisten dat dit een tijdelijk verhaal was”, zegt bezieler Jens Grieten. “De eigenaar wilde op deze locatie ooit zelf iets bouwen, wegens de fantastische ligging aan de E40 en de E17. En die ‘ooit’ is nu. De bouwaanvraag is ingediend, wij moeten weg.”

Blijft Kompass in Gent?

Of Kompass in Gent blijft, staat nog niet vast. “Normaal gezien zouden we nu al beslist hebben waarheen we gaan, maar corona geeft ons meer tijd. Voorlopig mogen we toch niet open. Wij vrezen dat gewoon weer dansen zonder beperkingen pas voor september of oktober zal zijn, al hopen we uiteraard dat het ‘open air’ al een stuk vroeger kan. In elk geval: we hebben verschillende locaties op het oog. We hebben dus verschillende opties, ook in Gent. Maar de knoop is dus nog niet doorgehakt. We kunnen rustig alle voor- en nadelen tegen elkaar afwegen.”