Kompass Klub krijgt voorlopig geen permanente vergunning, maar wil op Vynckier-site blijven: “Ideaal gelegen voor technoclub”

GENTDe Gentse nachtclub Kompass Klub kan nog even op de Vynckier-site blijven als pop-up, maar in de zomer start eigenaar Revive met verbouwingen. Jens Grieten, zaakvoerder van Kompass, was al langer voorstander van een permanente locatie op de Vynckiersite, maar die vergunning is -voorlopig- geweigerd.

De bekende Gentse nachtclub Kompass Klub kan nog even als pop-up verder op de huidige locatie op de Vynckier-site aan de Nieuwevaart, maar in de zomer begint projectontwikkelaar Revive er met verbouwingen. Daarom kan de Stad Gent aan Kompass geen langdurige omgevingsvergunning verlenen. De site is bovendien bouwkundig erfgoed en bevat ook enkele beschermde monumenten, wat een toekomst voor Kompass op de huidige locatie bemoeilijkt.

Klachten en plaatsen

De technotempel begint in januari aan haar tweede jaar op de Vynckiersite. Uitbater Jens Grieten was in onze krant voorstander van een permanente vergunning voor Kompass Klub, maar die komt er voorlopig dus niet. Al zijn er elders op Vynckier wel mogelijkheden, aldus Grieten. “We kregen inderdaad géén vergunning voor het Manchestergebouw, waar we nu zitten. Maar de Vynckiersite is meer dan dat ene gebouw.”

Eerder zat Kompass Klub op de Ottergemsesteenweg. Daar regende het klachten over parkerende en feestende gasten. Sinds de verhuis naar de Nieuwevaart zijn er geen klachten meer. Bovendien is de Vynckiersite goed gelegen: buiten het stadscentrum, maar niet in een woonwijk. Er is veel parkeerplaats maar de overgrote meerderheid van de feestgangers komt met de fiets. “Ideale omstandigheden”, zegt Grieten.

Nieuwe plek voor Kompass

De Stad Gent zoekt nu samen met de club naar een gepaste plek. De Stad Gent bekeek eerder al verschillende locaties, maar gaat voor het eerst ook op zoek naar industriële sites. Ook wordt onderzocht wat de wettelijke voorwaarden zijn en of die aangepast kunnen worden. Grieten zelf is tevreden met het initiatief van de stad. “Zowel Gent als een industriële locatie zitten in het DNA van Kompass, het is super dat we nu samen deze piste gaan bewandelen om Kompass een finale plaats te geven”, besluit hij.

Rechtzetting: eerder schreven we dat Kompass Klub tegen de zomer van 2023 de Vynckier-site zou verlaten. Dat klopt niet. De technoclub bevindt zich nu in het Manchestergebouw, maar onderzoekt een verhuis op de site zelf. Al zijn ook daar uiteraard de juiste vergunningen voor nodig.

