Komen er eindelijk lockers op de Gentse Feesten? “Plaats aan het stadhuis, als we een uitbater inden die kosten en baten op zich neemt, want we hebben geen budget”

Juf Eva zegt (voor de tweede keer) ‘ja’ met de hele school als publiek: “Als zij niet naar onze trouw kunnen komen, brengen wij die naar hen”

Op 31 mei gaf Eva De Muynck (42), zorgjuf op De Kleine Icarus, haar jawoord aan haar geliefde Rob (40), met als publiek de 240 kinderen van de basisschool. Voor de tweede keer, want de eerste keer viel een klein beetje in het water. Groot feest dus. “Dit is honderd procent onze school”.