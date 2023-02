Koen Crucke ‘opgesloten’ in nieuwe goochelshow Magic Michaël

Gent Café Charlatan zorgt voor eerste rolstoel­toe­gan­ke­lijk toilet op Vlasmarkt: “We dachten altijd dat we heel inclusief waren”

Café Charlatan heeft wat verbouwingswerken uitgevoerd en zorgt als eerste zaak op de Vlasmarkt voor een rolstoeltoegankelijk toilet. “Nu we dat gerealiseerd hebben, beseffen we hoe erg het gesteld is”, zegt uitbater Gerald Claes. “We hopen dat we een voorbeeld vormen voor vele andere zaken. We weten dat het niet evident is om te realiseren, maar er zijn voldoende zaken waar het mogelijk is.”

9 februari