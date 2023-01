Koen Crucke ei zo na beroofd op trein na laatste Samson-show: “Ik heb mijn keel open gezet en ze zijn gaan lopen”

De artiest heeft er een zware kerstvakantie op zitten. Dit weekend alleen al speelde hij zes kerstshows met Samson en Marie in Hasselt. Na de laatste show nam hij de trein naar huis, in De Haan. Maar even voorbij Brussel-Zuid liep het mis. “In Brussel zijn er drie kerels opgestapt", vertelt Koen. “Ik zat in een wagon in eerste klasse omdat ik hoopte wat te kunnen slapen. In die wagon zat helemaal aan de andere kant nog één dame. Die kerels zijn rond mij komen staan en begonnen vragen te stellen. ‘Is dit de trein naar Gent?’ en ook ‘Hoe laat is het?’. Op het moment dat ik op mijn gsm wilde kijken naar het uur, proberen ze mijn laptop en mijn ander gerief van mij af te pakken. Ik heb meteen mijn keel open gezet.”

Naar tweede klasse

En Koen Crucke die het op een roepen zet, dat hoor je. De drie hebben het op een lopen gezet. Koen kon daarna de conducteur aanspreken. Hij heeft zich met zijn gerief naar tweede klasse verplaatst, omdat daar meer volk zit. “Maar uiteindelijk durfde hij daar ook niet meer gaan zitten", zegt zijn zoon Stefaan Meert. “Hij is echt zwaar onder de indruk. De trein heeft een tijd stilgestaan in Brugge, Koen weet niet waarom. Hij is in een sas tussen twee wagons blijven staan, en is iets na 21 uur afgestapt in Blankenberg in plaats van in De Haan. We hebben hem daar opgepikt.”