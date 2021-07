Koelkasten vaccinatiecentrum Gent uitgevallen: tot 25.000 dosissen mogelijk verloren. “Geen impact op vaccinatiecampagne”

GentIn de nacht van donderdag op vrijdag zijn in Flanders Expo in Gent de koelkasten uitgevallen waarin de coronavaccins worden bewaard. Ook de noodgenerator deed het niet. Hoeveel vaccins al dan niet nog gebruikt kunnen worden, wordt nu in kaart gebracht. “Maar om 10 uur startte het centrum weer op, met vaccins die we in allerijl uit het UZ Gent en andere vaccinatiecentra lieten overkomen.”

Even chaos in de geoliede machine. Waar Flanders Expo tot nu een vlekkeloos parcours reed als vaccinatiecentrum, liep het afgelopen nacht mis. Door een elektriciteitspanne zijn de koelkasten waarin de vaccins worden bewaard, uitgevallen. Dat gebeurde om 3 uur. De noodgenerator die zo’n situatie moest opvangen, is niet opgestart. Ook het alarm dat moest afgaan, zou niet voldoende luid zijn geweest om effectief iemand te alarmeren. Resultaat: de koeling lag enkele uren volledig uit.

“Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) onderzoekt nu of de 3.740 flacons die in de koelkasten lagen, na de stroompanne nog bruikbaar zijn", klinkt het bij waarnemend burgemeester Sofie Bracke (Open Vld). “470 mensen die vanmorgen tussen 8 en 10 uur om een eerste of tweede prik moesten komen, zijn dus naar huis gestuurd. Dat ging vooral om jongeren die hun eerst prik kwamen halen. Ze hebben wel meteen een nieuwe afspraak gekregen, de meesten kunnen gewoon later vandaag nog langskomen, het vaccinatiecentrum werkt vandaag zeker door tot 21.30 uur.”

Volledig scherm Ontdooide vaccins moeten binnen de paar uur gebruikt worden © Wannes Nimmegeers

Dosissen

“We spreken over 20.000 tot 25.000 dosissen", zegt centrumverantwoordelijke Freija De Smet. “We hadden 3.740 flacons van de vier merken, Pfizer, Astra Zeneca, Moderna en Johnson&Johnson. Uit alle flacons worden meerdere dosissen van het vaccin gehaald. Toch komen we niet in de problemen. Het UZ Gent beheert de stock van de vaccins voor Oost-Vlaanderen, zij konden ons snel uit de nood helpen.”

Het vaccinatiecentrum is om 10 uur terug opgestart. Dat is mogelijk dankzij vaccins die werden aangeleverd door het UZ Gent en omliggende vaccinatiecentra, waaronder dat van Wachtebeke. “Zowat 4.000 mensen hadden vandaag een afspraak, zij kunnen allemaal gevaccineerd worden”, zegt Bracke. “We verwachten geen vertraging op de verdere vaccinatie. Zelfs mochten de 3.740 flacons die vannacht in de uitgevallen koelkasten lagen niet meer bruikbaar zijn, worden volgende week geen problemen verwacht. De stad Gent en Eerstelijnszone Gent staan in nauw contact met de Vlaamse overheid om de situatie op te volgen.”

Risico

Waarom de noodgenerator de stroompanne niet heeft opgepikt, wordt momenteel onderzocht. Of de 3.740 flacons nog bruikbaar zijn, dan wel de vuilnisbak in moeten, wordt in de loop van dit weekend duidelijk. Het is belangrijk dat vaccins op een constante vriestemperatuur worden bewaard. “Onze frigo’s registreren elk uur welke temperatuur ze hebben”, zegt De Smet. “Onder meer op basis daarvan zal beslist worden of en welke vaccins nog gebruikt kunnen worden. Het FAGG zal daarover beslissen, en zal daar geen enkel risico in nemen.”

