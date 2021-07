Koelkasten vaccinatiecentrum Gent uitgevallen: massa vaccins voor de vuilnisbak

Padel Eva De Block: “Derde keer, goede keer”

28 juli In de Belgian Padel Tour is Eva De Block uit Beveren sterk op dreef. Aan de zijde van Marie Maligo bereikte ze de finale in Ronse en in Antwerpen. De honger naar toernooiwinst werd daar niet gestild. In Gentbrugge werd het dan toch een schot in de roos. In een driesetter haalde zij en Maligo het van Dorien Cuypers en Evelyne Dom (6-4, 3-6, 6-4). De Block geniet na van de winst.