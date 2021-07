Koelkasten vaccinatiecentrum Gent uitgevallen: 25.000 dosissen blijven bruikbaar

Gent Een volksthea­ter dat 28 zalen op rij laat vol lopen, wat is het geheim? “Bij ons is het àltijd lachen geblazen”

27 juli Weinig volkstheatergezelschappen in Vlaanderen doen het hen na, misschien zelfs geen énkel. Terwijl andere gezelschappen al blij mogen zijn als ze tien keer volk kunnen trekken met hetzelfde stuk, speelt Compagnie van de Leute in december 28 keer voor een volle zaal, met de vingers in de neus. En dat terwijl ze zonet al negen keer op rij speelden in de geen-Gentse Feesten. Hun geheim? “Het is altijd humor, het is altijd ‘feel good’. En we spelen in de mooiste zaal van de wereld, dat ook, uiteraard.”