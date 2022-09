Kobe ziet dief op zijn pas gestolen e-bike rijden, maar kan hem net niet tegenhouden: “Hij zat te lachen en op te scheppen aan de telefoon”

De diefstal vond afgelopen zaterdagnacht plaats, vlak na middernacht. De e-bike, een Cube hybrid pro 625, stond zonder fietscomputer dubbel op slot aan de voordeur van de woning langs Einde Were. “Bovendien was de fiets ook vastgemaakt aan onze Hamax fietskar”, vertelt eigenaar Kobe.

Op heterdaad

“De fietskar werd losgemaakt en bleef vrij achter. De sloten had de dief elders open gekregen, want toen ik besloot te gaan zoeken, zag ik een jonge gast, opscheppend en lachend op zijn gsm bezig op de hoek van Einde Were en Nieuwe wandeling. Hij reed op onze fiets, die ik herkende aan de dikkere vorm, simpele fietszakjes en het ontbreken van fietslichtjes. Ik ben nog achter de dief aan gelopen, maar hij reed snel weg toen hij me opmerkte.”

Kobe blijft nu gefrustreerd achter. “Het was de tweede diefstal aan onze voordeur op korte tijd. Intussen werd de politie ingelicht. Mogelijks verkrijgen we nog camerabeelden van de pizzeria op de hoek van de straat.” Kobe betreurt de diefstal, want dat is niet hoe hij zijn wijk ervaart. “Het gaat van het ene uiterste naar het andere. Enerzijds zijn er die diefstallen, maar anderzijds is er ook heel wat positief nieuws. Zo werden we onlangs opnieuw mama en papa en kwam er een voor ons compleet onbekende buurvrouw een cadeautje geven. Dat typeert onze wijk dan ook wel.”