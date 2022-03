‘Knalpotterreur’ wordt permanent strafbaar in Gent. “Ontradend effect, en 72 uur auto kwijt indien nodig”

Voetbal 1A Andrew Hjulsager duikt met AA Gent de top vier binnen: “Dit mogen we niet meer afgeven”

AA Gent is erin geslaagd om zich in de top vier te nestelen. Na een 1-0 tegen Anderlecht doen de Buffalo’s haasje-over met de Brusselaars. Vooral in de tweede helft had AA Gent het moeilijk, maar op pure wilskracht trokken ze de zege over de streep. Die ‘fighting spirit’ was net waar de supporters voor de aftrap om vroegen.

