Klimaatactivisten wachten tevergeefs op voorbijvarende olietanker om te blokkeren

Gent Stefano en Lorenna lanceren nieuwe snack in Vlaanderen: gefrituur­de pizza, “We brengen de Napolitaan­se cultuur naar Gent”

Pizzeria’s genoeg in Gent, maar je moet al hard je best doen om gefrituurde pizza te vinden. In Napels is het een gekende snack, maar in Vlaanderen nog nergens te vinden en daar wil Stefano Lembo (42) verandering in brengen. Zopas opende hij Frizzas in Gent: een pizzeria waar je enkel gefrituurde pizza kunt krijgen. Spoiler: dat smaakt rijker dan je denkt.

8 mei