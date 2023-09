Klimaatactivisten van Extinction Rebellion niet welkom in het S.M.A.K., maar wel in de Vooruit. “Onze acties gaan door”

Na de heisa over het al dan niet organiseren van activiteiten in het S.M.A.K. hebben de actievoerders van XR een nieuw onderkomen gevonden: in de Vooruit. Hun acties, inclusief blokkeren van de stadsring, gaan dus gewoon door.