Kleine Levi in tranen door hooliganisme tijdens ‘Slag om Vlaanderen’, maar nu geëerd door KAA Gent: “Levi is nen Buffalo”

“We wilden absoluut iets doen om Levi van die nare herinneringen aan de match tegen Club Brugge af te helpen”, zegt woordvoerder Tom Vandenbulcke. “We hebben hem daarom uitgenodigd voor een bezoek aan onze club. Samen met enkele andere kinderen en hun papa’s deden we een rondleiding in het hele stadion.”

Van de perszaal over de kleedkamers tot de bestuurskamer, Levi kreeg alle plekjes te zien waar je normaal niet kan komen. “De jongens kregen ook de Beker van België in handen”, aldus Vandenbulcke. “En we zijn geëindigd in de fanshop waar ze een geschenkje konden kiezen. Het was fijn om te horen dat ze willen terugkeren naar de Ghelamco Arena.”