Kleine honderd betogers trekt door Gentse binnenstad om repressief regime in Iran aan te klagen

GENT Helderheid over de keuken in De Meubelfa­briek: staat die er nu of niet? “Door huiszwam moeten laten afbreken”

De discussie over vzw Masala en de bijbehorende subsidies zorgde maandag voor vuurwerk op de gemeenteraad. Waar het geld voor die keuken aan is uitgegeven, is nu duidelijk, schepen de Bruycker gaf tekst en uitleg. “Die keuken staat er”, klonk het, maar daar begaat ze volgens gemeenteraadslid Anneleen Van Bossuyt een fout. Nu komt er duidelijkheid.

30 september