“Klein is fijn”: Copacobana gaat nu toch door, in ander formaat

Gent Combinatie van barbier en café in Gent bestaat kwarteeuw: “Toen ik begon was dit bijzonder, nu is het hip”

Het is feest in de Sint-Margrietstraat dit weekend want Bar-Bier, de combinatie van een barbier en een café – bestaat 25 jaar. Toen Dirk Stevens (52) ermee begon was niet alleen de combinatie, maar ook een barbier op zich bijzonder. “Hier en daar werd een baard geschoren, maar toen had je enkel kappers.”

20 augustus