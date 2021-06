Klara is eigenaar van het eerste 'inschuifhuis'. "Van verbouwen ken ik niks, en ik wilde geen vijf jaar op een werf leven”

Auto rijdt zwaaikom Dampoort in, politie en getuigen duiken het water in en kunnen inzittende redden

15 juni Aan de Dampoort is een auto in het water beland. Hoe het mogelijk is dat een chauffeur in het water reed in het midden van de rotonde, is niet duidelijk. De inzittende kon gered worden, een kraan van de brandweer takelde de auto uit het water.