Klacht verkrachting in Overpoortstraat in Gent geseponeerd bij gebrek aan bewijs

GentEen klacht wegens verkrachting van een meisje van 18, in de Gentse Overpoortstraat in november vorig jaar, is geseponeerd bij gebrek aan bewijs. “Zowel verdachte als slachtoffer werden uitgebreid verhoord en camerabeelden werden grondig geanalyseerd”, zegt het parket Oost-Vlaanderen.

Het meisje werd in de vroege ochtend van 6 november aangetroffen op de trappen van een warenhuis in de Overpoortstraat. Ze verklaarde dat ze verkracht was in de toiletten van een café. “Er kon snel een mogelijke verdachte worden geïdentificeerd”, zegt het parket. “Zowel verdachte als slachtoffer werden uitgebreid verhoord en camerabeelden werden grondig geanalyseerd. Op basis van het resultaat van het onderzoek heeft het parket geoordeeld om de klacht te seponeren, bij gebrek aan bewijs.”

In de Overpoortstraat wordt opgelucht maar ook kritisch gereageerd. “Laat mij duidelijk zijn", stelt Tim Joiris, voorzitter van de Gentse Tappers, “verkrachting en aanranding kan nooit getolereerd worden. Maar in dit geval is het publiek proces van dat café, van onze straat en van het hele uitgaansleven gemaakt, zonder een enkel bewijs. Dat is nefast voor onze reputatie. We moeten ons baseren op juridische feiten, voor we uitspraken gaan doen. Wat niet wil zeggen dat wij seksueel grensoverschrijdend gedrag tolereren, absoluut niet. We doen er net alles aan om het veilig te houden voor iedereen, en om zeker overal een aanspreekpunt te hebben mocht er toch iets mislopen. Alleen is de grens van wat ‘ongewenst gedrag’ juist is, vaag. Voor de ene ligt die grens veel verder dan de andere. En dat maakt het moeilijk. Maar dat wil niet zeggen dat het hier een halve jungle is, zoals soms wordt beweerd. We zeggen duidelijk neen tegen ongewenst gedrag, maar de verhalen die verteld worden, moeten wel kloppen.

Onderzoek verkrachting Coyendanspark loopt

Het onderzoek naar verkrachting van een andere meerderjarige vrouw in het Coyendanspark in Gent loopt nog. Eind vorig jaar waren er in de Gentse uitgaansbuurt rond de Overpoortstraat verschillende meldingen van mogelijke aanranding of verkrachting. Enkele honderden mensen namen toen deel aan een optocht in Gent om meer veiligheid te eisen in de uitgaansbuurten, en het Gentse stadsbestuur besliste om systematisch overleg te voeren rond de problematiek van seksuele agressie in het uitgaansleven.