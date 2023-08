Klaar voor een nieuw sport- of hobbyseizoen? In deze winkels in de regio Gent vind je alles wat je nodig hebt

KIJK. Complete chaos door omleidin­gen aan Kouter: “Hoe geraak je hier in godsnaam nog weg?”

Chaotische verkeerstaferelen in het centrum van Gent. Door de werken in de Zuidbuurt is de Brabantdam afgesloten. Er is in een omleiding voorzien voor wie de stad uit wil, maar die is op zijn zachtst gezegd nogal onduidelijk.Gevolg: spookrijders en kniprijders, en wanhoop bij de bestuurders. Het is nochtans niet dat er geen borden staan, al zou extra signalisatie wel wat ellende kunnen voorkomen.