Klaar voor de Gentse Feesten? Van Kamping Kitsch tot de Reus van Eli De Rijck en van een openingsact met water tot een slot zonder Raymond

Gent liet namen Reuzegom­mers al zes keer overschil­de­ren in ‘graffiti­straat­je’

De stad Gent liet de namen van twintig Reuzegommers in het zogenaamde ‘graffitistraatje’ al zes keer overschilderen. Hoewel die autovrije straat in het centrum van Gent bedoeld is voor muurschilderingen allerhande, laat de stad de namen telkens weghalen. Het gaat om laster en eerroof.