Klaar voor de Gentse Feesten! “Nieuwigheden? We hebben net nood aan de ervaring van voor corona”

Alles over de Gentse Feesten 2022 in dit dossier.

Of er niks verandert de komende Gentse Feesten? Uiteraard wel. Vooral qua voeding dan, met de helft van de eetkramen met een vegetarisch aanbod, met diezelfde eetkramen die geen wegwerpmateriaal meer mogen gebruiken, op een papieren servet na, en met een aantal kramen dat zelfs met herbruikbare borden zal werken. Gelukkig zijn er ook nog vertrouwde etablissementen, zoals de vaste horecazaken, de frituur aan het Walter De Buckplein en uiteraard het Botramkot op de Vlasmarkt.

Veilig

“Qua organisatie gaan we vooral voor een doorslag van 2019, maar uiteraard wel met een ander programma”, zegt de directeur van de dienst Feesten, Jeroen Deschuytteneer. “We hebben nu vooral nood aan de ervaring van de voorbije edities, niet aan nieuwigheden. Zorgen dat we alles in goede banen kunnen leiden, dat het leuk is voor iedereen, dat het veilig verloopt, dat is dit jaar onze prioriteit.”

Volledig scherm Puppetbuskers op de Gentse Feesten © Wannes Nimmegeers

Zes dagen Boomtown

En dus blijven alle pleinorganisatoren dezelfde, en blijven ook alle concepten gelijk. Al veranderen er uiteraard wel details. Zo verdwijnt de tent op het Laurent- / Luisterplein, en start de programmatie daar later in de namiddag. De Korenmarkt gaat voor een extra gezellige inkleding van het plein en heeft een nagelnieuw podium. De tent op het Veerleplein blijft wel staan, maar daar verdwijnt het ‘vaste meubilair’, waarmee Dirk Bauters en Vanessa Chinitor bedoeld worden. Bauters kreeg het tijdens de laatste Feesten al moeilijk op het podium, al was dat door de hitte. En het blijft afwachten hoe het Baudelopark er zal gaan uitzien, met de afgewerkte verlaagde kades, zonder Spiegeltent en met een tweede podium. Boomtown gaat voor één dag extra, 6 dagen dus, en start - anders dan andere jaren - gelijktijdig met de rest van de Feesten. Ze stoppen alleen 4 dagen vroeger.

Volledig scherm Zottigheden bij CirQ © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm Nog meer zottigheden bij CirQ © Wannes Nimmegeers

Het volledige programma staat in het Gentse Feestenmagazine dat vanaf vandaag overal te koop is voor 2,30 euro, en ook op de website gentsefeesten.stad.gent. Namen die er uit springen, waren eerder al bekend gemaakt, met onder meer Raymond, Metejoor, Sandra Kim, Camille en vele anderen. Korenmarkt brengt Sioen plays Graceland, CircQ brengt Zataclan, PoléPolé gaat vooral voor dj’s, met opnieuw een podium op de kade en pontons op het water, en Mardi Gras onder de Stadshal blijft wat het al was. De Vlasmarkt blijft de ultieme pleisterplek voor wie zelfs na 5 uur ‘s nachts nog niet naar huis wil.

Coronakater

Uiteraard blijven ook alle andere ingrediënten van de Feesten behouden. De hele Feestenzone staat onder camerabewarking, Ivago doet onvoorstelbare inspanningen om de boel elke dag proper te houden - al is dat sinds het afvoeren van de wegwerpbekers al een paar ton minder werk, de politie is massaal aanwezig, het Rode Kruis staat paraat, de brandweer is present, en de brouwerijen draaien overuren. Maar het belangrijkste van al: er is op elke hoek wel iets te doen, in elke straat wel iets te ontdekken. Van Puppetbuskers tot MiramirO, van het beklimmen van de Sint-Baafstoren tot het bezoeken van het Gravensteen, van het West-Vlaams van Flip Kowlier tot het Gents van Biezebaaze, alles is aanwezig om er een overgetelijke Feesteneditie van te maken. Hoog tijd om die coronakater weg te spoelen dus.

Volledig scherm Op de Gentse Feesten kan alles, ook een pharmacie in het buskot op de Vlasmarkt © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm Op de Gentse Feesten kan alles, zelfs een Sinterklaas op de Korenmarkt © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm Op de Gentse Feesten kan alles, ook de ommegang van de Stroppendragers © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm Op de Gentse Feesten kan alles... © Wannes Nimmegeers

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.