Kinepolis Gent wordt 40, en iedereen mag meevieren. “Zelfs Felix Van Groeningen komt”

Een hele week feest, dat staat op het programma voor de 40ste verjaardag van Kinepolis. Omdat alle Gentenaars mogen mee vieren, is er voor elk wat wils: een studentendag, een familiedag, een horror-avond, en meer. “De absolute hoogdag is woensdag 22 juni”, klinkt het bij Kinepolis. “Die dag wordt ‘Gèntsen dag’ en staat volledig in het teken van de Gentse filmwereld. Er zullen de hele dag Gentse films, zoals ‘Aanrijding in Moscou’ (2008) en ‘Girl’ (2018) vertoond worden. ‘s Avonds wordt er hulde gebracht aan Felix van Groeningen. Die regisseur en rasechte Gentenaar zal het publiek te woord staan alvorens een primeur op hen los te laten: een exclusieve sneak peek van literatuurverfilming ‘DE 8 BERGEN’. De film werd onlangs door Felix van Groeningen en Charlotte Vandermeersch voorgesteld in Cannes. Het in 2004 uitgebrachte ‘Steve + Sky’ is de hoofdvertoning van de avond. De samenstelling van de cast past volledig in het Gentse plaatje en zelfs de soundtrack is van Gentse makelij. Afsluiten doen we met de laatavondvertoning van de oer-Gentse film ‘Belgica’ (2016) die losjes gebaseerd is op de ontstaansgeschiedenis van café Charlatan.”