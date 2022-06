Kinepolis Gent bestaat 40 jaar: projectionisten Luc (57) en Cindy (43) draaien al decennialang mee: “We leven in het donker”

Gent“Als we een koppeltje in een hoekje zien kruipen, weten we hoe laat het is”, grinnikt Luc Foncke. Al 35 jaar werkt hij als projectionist in Kinepolis Gent, wat hem een vat vol verhalen maakt. Zijn collega Cindy Brossé is er al 25 jaar en heeft dus ook al heel wat meegemaakt. Speciaal voor de 40e verjaardag van de vroegere decascoop nemen ze ons mee achter de schermen, en geven ze enkele wilde verhalen prijs.

“Bezoekers denken altijd dat er voor iedere zaal een projectionist is”, begint Luc. “In werkelijkheid bedient maar één projectionist alle zalen vanuit een centrale gang.” Die kan je vergelijken met de arm van een luchthaven waar alle vliegtuigen op aansluiten. Het is er pikkedonker: Luc en Cindy werken in de schaduw. “Het is zeker geen standaard job. Het gebeurt dat een vriend zegt: zo goed weer gisteren. Geen benul. Lichten hangen kan hier niet, dat stoort de bezoekers, dus lopen we rond met een zaklamp.”

Herinner je je nog de eerste keer dat je hier kwam?

Luc: “Dat was helemaal in het begin, wanneer de Kinepolis, toen nog de decascoop, net openging. Dat was revolutionair in die tijd: 10 zalen, dat was ongezien. Iedereen wilde dat gezien hebben. Het was een instant succes.”

Cindy: “De eerste keer dat ik hier naartoe kwam, was met mijn vader. Hij was chauffagist en kwam hier regelmatig binnen. Ik mocht dan mee in de vakanties, als kind van tien, elf jaar. Dat was fantastisch. Toen wist ik al dat ik later iets met film wou doen. Ik volgde een opleiding in de Kinepolis in Brussel en kreeg dan de kans om hier aan de slag te gaan. Sinds dan, 25 jaar later, ben ik nog geen enkele dag met tegenzin naar mijn werk gekomen. Het is niet voor iedereen, maar ik zou geen enkele andere job willen doen.”

Hoe ziet jullie job eruit?

Luc: “We beginnen om 13 uur en stoppen om 1 uur. ’s Nachts valt alles uit, dus het eerste wat we doen als we aankomen, is de projectoren opstarten. Dan controleren we of alles werkt, of de films vlot afspelen en of ze in de juiste zalen geprogrammeerd staan. Elke dag moeten we ook de ‘bewegende zaal’, de 4DX zaal, opstarten en testen. Dan plakken we ook nog trailers en pauzes in de films, voeren we onderhouden uit, en elke maand controleren we of alle boksen en het beeldscherm nog naar behoren werken.”

Toen jullie begonnen zag jullie job er volledig anders uit?

Cindy: “Tot tien jaar geleden werkten we nog met pellicule. Dan moesten we filmrollen monteren, demonteren, aanvullen met reclames. Dat was veel meer handwerk, nu is alles digitaal. In plaats van twee projectionisten, was er maar één meer nodig om alle zalen te bedienen. Vandaag is het enkel nog Richard, die hier ook al 20 jaar werkt, en wij. Tijdens Filmfest zijn we wel met meer. Dan is het alle hens aan dek.”

Over Filmfest gesproken: hebben jullie al veel filmsterren ontmoet?

Luc: “Ik stond eens oog in oog met Andy García, toen The Untouchables net uit was. Sandra Bullock, Viggo Mortensen en Brad Pitt zijn hier ook nog geweest. Zoals we al zeiden: de decascoop was heel bijzonder in het begin. Het was het eerste multiplex van Europa.”

Wat is er nog veranderd sinds dan?

Cindy: “We zijn van 10 naar 12 zalen gegaan. In het begin was er nog een rooksalon, waar je op het gemak een sigaret kon roken, maar dat is weg. De shop is uitgebreid en de inkom is volledig veranderd. We zetten nu ook veel meer in op beleving. Denk aan de 4DX zaal, maar ook de cosy seats. Daardoor zijn de tickets ook duurder geworden.”

Gaan jullie zelf nog vaak naar de film?

Luc: “Mensen denken altijd dat wij alle films meekijken die wij opzetten, maar dat is niet het geval. We missen altijd het begin en het einde. Dus als we een film willen zien, keren we terug als bezoeker. Ik ben wel kieskeurig: ik kom enkel voor films die je op het grote scherm móet zijn. De films van Tarantino bijvoorbeeld. Op televisie komen die niet tot hun recht. Ik snap dat niet: mensen die films op hun tablet of gsm kijken.”

Cindy: “Ik kijk thuis veel naar series, maar ik kom ook regelmatig naar de film met mijn partner en mijn nichtjes. Als je flarden ziet passeren, ben je wel getriggerd. Films zoals Top Gun, Elvis en Avatar kom ik ongetwijfeld op het grote scherm zien.”

Volledig scherm kinepolis Gent archief © Wannes Nimmegeers

Kennen jullie nog leuke anekdotes over de afgelopen decennia?

Luc: “Af en toe moeten we mensen wakker maken die in de cinema in slaap zijn gevallen. Soms zijn ze zodanig diep ingedommeld, dat we toch stevig moeten schudden.”

Cindy: “Ik heb al twee keer een stroompanne meegemaakt. Dat is dan lopen en vliegen om alles weer op gang te krijgen. Toen we nog met pellicule werkten, hebben we ook veel meegemaakt. Het gebeurde wel eens dat we een filmrol lieten vallen, wat voor spaghetti op de grond zorgde: alle fragmenten door elkaar. Die moesten we dan allemaal weer in de juiste volgorde aan elkaar plakken. Niet gemakkelijk als je weet dat een filmrol minstens 5.000 meter lang is.”

Luc: “Ik heb ooit meegemaakt dat er twee filmrollen met elkaar gewisseld waren. Pas toen we ze weer in de doos staken, hadden we dat door. Nadat de film zes weken had gespeeld. Een student had gezegd dat het wat ‘ingewikkeld’ was, maar verder hadden we geen klachten gekregen.”

Cindy: “Die keer toen we de filmrollen van Titanic door elkaar hadden gehaald, hebben we het wel gehoord. Het ene moment was de boot gezonken, het andere vaarde hij weer.”

Om af te sluiten: hoe zien jullie de toekomst?

Cindy: “Ik denk dat we nog meer richting event-cinema gaan. We doen nu al concerten, stand-up comedy, sportwedstrijden, live gaming en dergelijke op groot scherm, en dat gaat alsmaar vermeerderen. Onze jobomschrijving zal ook weer veranderen. Er zal veel meer op afstand gewerkt worden, maar ze gaan altijd wel een projectionist nodig hebben. Voor de technische kant: om lampen te vervangen en dergelijke. Maar ik draai mee met de wind. Ze krijgen mij hier niet meteen buiten. Ik werk hier al 25 jaar met plezier, en kijk al uit naar de komende jaren.”

