Kindje (2,5) in het water gevallen tijdens Lichtfestival, gered door papa

Gent De Kijk van Kurt: “Helaas alweer over seksueel geweld…”

Zondagavond trokken enkele honderden mensen naar het Gentse stadhuis in een actie tegen seksueel geweld. Naar aanleiding van een zoveelste verkrachting in het Gentse uitgaansleven uitten de actievoerders hun bezorgdheid aan waarnemend burgemeester Filip Watteeuw. Hij verzekerde hen dat hun boodschap was aangekomen en dat het stadsbestuur de feiten ernstig neemt. Watteeuw beloofde ook extra politiepatrouilles. Burgemeester De Clercq liet weten dat de stad een coördinator zal aanstellen rond het thema en dat aangiftes laagdrempeliger moeten worden. Wat die coördinator precies zal doen, werd niet gezegd maar ik ga ervan uit dat die wel goed werk zal leveren. Er wordt dus ingezet op preventie en slachtofferhulp. Waar alsnog met geen woord over gerept werd, is wat er met de daders – als die al gevonden worden – moet gebeuren. Dat Watteeuw noch De Clercq gemachtigd zijn om de delinquenten op de Groentemarkt te laten lynchen of op zijn minst ritueel te laten ontmannen, komt door de scheiding der machten. Politiekers moeten justitie hun werk laten doen. Al kan justitie maar werken met de wetten en regels die de politiek haar oplegt. Zowel Filip als Mathias behoren tot een partij die in de federale regering sterk vertegenwoordigd is. Die van Mathias levert met Vincent Van Quickenborne zelfs de minister van justitie. Laatst werden de daders van een groepsverkrachting in Brussel veroordeeld tot het schrijven van een opstel. Het zal je dochter maar wezen. Had ik het voor het zeggen, dan werden de verkrachters met een bot mes van hun edele delen ontdaan en werd het snoeisel opgehangen als decoratie in de kerstboom op de Grote Markt. Ik heb het helaas niet voor het zeggen. Toch zou ik de actievoerders van afgelopen zondag willen citeren: “bescherm de slachtoffers, niet de daders!”

10 november