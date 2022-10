Kinderverzorgers verzamelen onder de stadshal voor meer handen op de werkvloer: “Negen kinderen per persoon, da’s gewoon te veel”

GENTEen tweehonderdtal kinderverzorgers, -begeleiders, ouders en kleine Gentenaartjes verzamelden op woensdagavond onder de Stadshal als protest tegen de crisis in de sector. Er zijn te weinig kinderbegeleiders in crèches en bij onthaalouders.

“Ik vind twee kindjes voor twee ouders, als ze thuis zijn in het weekend, al vrij veel. Negen kan ik mij zelfs niet voorstellen”: aan het woord is tv-maker Jonas Geirnaert, zelf vader van twee kinderen die in een Gentse kinderopvang zitten. Rond hem staan een tweehonderdtal manifestanten: allemaal op straat gekomen om hun ongenoegen kracht bij te zetten. “Wat hebben we nodig? Meer handen!”, scandeert het publiek.

Marshallplan

Eerder deze week raakte bekend dat er meer geld wordt vrijgemaakt voor de sector, maar volgens het Lokaal Overleg Platform is dat oude wijn in nieuwe zakken en gaat het vooral over beloofd geld dat nooit materialiseerde. ”Er zijn geen middelen voor een stapsgewijze verlaging van het aantal kinderen per kinderbegeleider. Er is geen zicht op het broodnodige Marshallplan voor de sector”, klinkt het bij het LOP.

“Het nieuws is teleurstellend, omdat een groot deel van het vrijgemaakte budget helemaal geen ‘nieuw geld’ voor nieuw beleid is. Het is geld dat al langer beloofd werd en begroot had moeten zijn om alle initiatieven met kinderopvang met een inkomenstarief voor ouders op dezelfde manier op termijn te subsidiëren. Met de bijkomende budgetten worden met andere woorden voor een groot deel beloftes uit het verleden betaald.”

Gebroken beloftes

Ook schepen voor Onderwijs Evita Willaert (Groen) liet zich zien onder de Stadshal, zij liet zich scherp uit over de Septemberverklaring van Jan Jambon (N-VA). “Tijdens mijn bezoeken aan kinderopvanglocaties in onze stad voel ik tegelijk veel kracht bij de begeleiders. Ze zeggen me allemaal dat ze zoveel energie halen uit de werking met ‘hun’ kinderen. Maar tegelijk zijn ze ook aan het eind van hun krachten, door het gebrek aan erkenning, doordat hun werkomstandigheden niet correct zijn, doordat ze voor teveel kinderen moeten zorgen. De middelen die de Vlaamse regering vermeldde in haar septemberverklaring, zijn de centen voor gebroken beloftes van eerdere jaren. Maar waar blijft de structurele verandering, wanneer pakt Vlaanderen dit probleem ten gronde aan? Als de kinderopvang crasht, draait de samenleving vierkant.”

Bij de kinderverzorgers zelf, zoals Els Geens, Svea De Witte en Claudine Vandaele van bso De Sterre-Spits, klinkt de woede alsmaar luider. In de Sterre-Spits zitten 45 kleuters, ook daar laat het personeelstekort zich voelen. “Geen vakantie kunnen opnemen, soms één persoon die enkele uren voor 14 kinderen moet staan ... het is bijna niet te doen. Nochtans doen wij onze job graag”.

