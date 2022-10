Kinderpsychiater maakt prentenboek over stotteren: “Weinig materiaal op kindermaat om thema bespreekbaar te maken”

GentKinder- en jeugdpsychiater Kaat Ponnet heeft een prentenboek gemaakt rond het thema stotteren. “Het is iets wat best veel voorkomt bij kinderen en toch is er weinig materiaal om het thema bespreekbaar te maken. Dat merkte ik toen mijn eigen dochter in de kleuterklas begon te stotteren.” Het boekje ‘Help, mijn woorden blijven steken’ komt uit op 22 oktober, wereldstotterdag.

“Eigenlijk wou ik altijd al een prentenboek maken”, lacht Ponnet. “Maar ik kan niet tekenen en ik had eigenlijk geen thema. Dat het er nu toch van gekomen is, komt door mijn jongste dochter. Loren, nu 7 jaar, begon als kleuter te stotteren. Dan ga je als ouder op zoek naar antwoorden. De ene leerkracht zegt dat het vanzelf wel overgaat, terwijl de andere beweert dat je toch best hulp zoekt. Ook eensluidend doktersadvies is er niet echt. Uiteindelijk hebben we toch hulp gezocht, omdat Loren aangaf dat ze er zélf last van had, van haar stotteren. Maar dan bleek het ook nog eens niet zo simpel om een goede stottertherapeut te vinden binnen het aanbod van logopedisten. Kortom, hoewel stotteren bij kinderen heel vaak voorkomt, is er veel te weinig om het thema bespreekbaar te maken. En zo is mijn boek er dus toch gekomen.”

Quote Ik wilde tonen dat iedereen wel iets heeft, en dat we allemaal gewoon wat meer open en tolerant mogen zijn voor elkaar Kinderpsychiater Kaat Ponnet

Op kindermaat

‘Help, mijn woorden blijven steken’ is géén therapeutisch boek vol tips, wel een boekje om op kindermaat stotteren bespreekbaar te maken, en zo te duiden dat het vervelend is, maar dat je er iets kan aan doen. Het is bedoeld voor kleuters en lagereschoolkinderen. “Het boekje heeft uiteraard wel raakvlakken met mijn job als kinderpsychiater, maar ik wilde het daar los van houden.” En dan was er nog dat andere detail, dat Kaat Ponnet niet kan tekenen. “Sylvia Van den Brande, een leerkracht die beeld geeft, die kan wél tekenen. Normaal doet ze andere dingen, zo illustreerde ze bijvoorbeeld eerder al een dichtbundel. Maar ze zag het helemaal zitten om zo’n prentenboek te maken. En het resultaat is prachtig. Haar tekeningen zijn manueel gemaakt, dus niet op de computer. En het verhaal is gewoon leuk om te lezen, maar het kan ook dienen als basis voor een klasgesprek, of bij therapie.”

Ronel

Het verhaal gaat over rupsje Ronel - niet toevallig een anagram van Loren - dat stottert. Maar er wordt ook nadruk gelegd op zijn andere talenten en op zijn vrolijkheid. Zijn dierenvrienden geven hem tips om met zijn stotteren om te gaan. Zo leert de rups om tevreden te zijn met wie hij is en ontpopt hij zich tot een prachtige vlinder. “Ik wilde vooral niet dat het stotteren van het rupsje plots zou verdwijnen, want zo werkt dat niet. Ik wilde tonen dat iedereen wel iets heeft en dat we allemaal gewoon wat meer open en tolerant mogen zijn voor elkaar.”

‘Help, mijn woorden blijven steken’ wordt op 22 oktober voorgesteld in bibliotheek De Krook. Om 14 uur is er de boekvoorstelling, gevolgd door een woordje uitleg en twee workshops voor kinderen. Alles is gratis, vooraf inschrijven wordt aanbevolen om het aantal aanwezigen te kunnen inschatten.

Het boekje van dokter Kaat Ponnet kost 17,50 euro, en kan besteld worden via haar website: www.dr-kaat-ponnet.be/boek. Inschrijven voor de boekvoorstelling kan via dezelfde website.

