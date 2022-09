Kinderopvang in crisis, ook in Gent gaan crèches soms vroeger dicht: “Er kunnen morgen 40 kinderverzorgers starten, maar we vinden ze niet”

GENT Alweer kleine brand op Arsenaalsi­te: smeulende olie zorgt voor rookontwik­ke­ling

De Arsenaalsite in Gentbrugge werd op woensdagochtend opnieuw geplaagd door een kleine brand. Rond half twaalf ontstond er rookontwikkeling door smeulende olie. De brandweer was snel ter plaatse, een uurtje later was alles onder controle.

13:43