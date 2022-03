Kinderen zijn even student: “Gaan robots ooit de wereld overnemen professor?”

GentDe Technologiecampus van KU Leuven in Gent werd zaterdag omgevormd tot de Kinderuniversiteit. Acht- tot dertienjarigen konden er een hoorcollege en proeven mee volgen, zoals de echte studenten. De dag was een succes: meer dan honderd kinderen kwamen langs om zich te verdiepen in de wetenschap.

Het hoorcollege is al drie kwartier bezig, maar de kinderen noteren nog steeds gretig. Wanneer professor Liesbeth Van der Perre aan het einde vraagt of er nog vragen zijn, schieten een hoop vingers razendsnel de lucht in. ‘Gaan wij ooit nog 6G meemaken’, vraagt een jonge student. ‘Gaan robots ooit de wereld overnemen vraagt’, vraagt een andere. De kinderen zijn duidelijk enthousiast en veel beter op de hoogte dan de prof had durven dromen.

Volledig scherm De kinderen noteren gretig tijdens het hoorcollege over 5G. © Jill Dhondt

Na het college mogen de kinderen proeven uitvoeren zoals de echte studenten. Zo volgen Ruben, zijn broer Thomas en Frederic een workshop over Lissajous curves. “Dat zijn tekeningen die ontstaan door een combinatie van twee trillingen die loodrecht tegenover elkaar staan”, legt lesgevers Dimitri Coppens uit. “Ik heb zelf gevraagd om te komen”, zegt de dertienjarige Frederic terwijl hij een schommelende zandloper bouwt om de curves na te bootsen. “Ik ben erg geïnteresseerd in wetenschappen en wiskunde, en wou dat hier graag in de praktijk beleven.”

In een workshop verderop volgen Margeaux, Nikiwe en Tuur een workshop rond smaken en geuren. Voor hen staan verschillende glazen flesjes met geuren in die ze moeten linken aan bepaalde groenten en fruit. “We hebben al heel veel geleerd”, zeggen ze opgetogen. “We komen zeker terug de volgende keer.” Het is de zeventiende keer dat de KU Leuven de Kinderuniversiteit organiseert , maar de eerste keer op de Technologiecampus in Gent. Het was een schot in de roos als je de vele stralende gezichten mag geloven.

Volledig scherm Tijdens de workshop over Lissajous curves maakten de jonge studenten een slingerende zandloper om de curves na te bootsen. © Jill Dhondt