“Kinderen op e-steps? Verboden, maar wij kunnen niks doen”: politie mag door lacune in wet geen boetes uitschrijven

DE PINTE Controle op de N60 in De Pinte: één persoon onder invloed van drugs

Bij een controle langs de N60 in De Pinte heeft de lokale politie 130 voertuigen gecontroleerd. Eén persoon reed onder invloed van drugs, een andere had te diep in het glas gekeken om nog achter het stuur te kruipen.

21 november