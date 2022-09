Kinderdagverblijf Tierlantuin bouwt straatkunstwandeling voor de hele buurt

GENTOnder grote belangstelling van de buurtbewoners is op vrijdag de straatkunstwandeling van kinderdagverblijf Tierlantuin in het Rabot geopend. De straatkunstwerken zijn gemaakt op basis van de verhalen en avonturen van de peuters, ook de ouders hielpen een handje.

In de wijk kan je vanaf vrijdag een wandeling maken langs verschillende straatkunstwerkjes, twaalf in totaal. 8 artiesten maakten werkjes gebaseerd op de leefwereld van kinderen. Bij elk werk hangt een qr-code die je naar een verhaal brengt dat gemaakt is door een (groot)ouder of buurtbewoner.

Er was eens ... de Tierlantuin!

Die wandeling werd op vrijdag feestelijk in gestapt door een vijftigtal belangstellenden en schepenen voor Onderwijs Evita Willaert (Groen) en Buurtparticipatie Astrid De Bruycker (Vooruit). Eén van de eerste verhalen, een liedje eigenlijk, is al meteen geschreven door één van de papa’s van de peuters. “Snel, papa, snel! De poes loopt weg!”: herkenbaar en de peutertjes van de Tierlantuin zijn meteen mee.

Volledig scherm Met de oren gespitst! © svwg

“Deze route brengt kinderen van het Rabot al op vroege leeftijd op een laagdrempelige manier in contact met kunst. Dat is goed, want studies bewijzen dat contact met kunst hun ontwikkeling ten goede komt. Bovendien doen onze kinderbegeleiders ervaringen op in het opzetten van projecten met kinderen, ouders en de buurt, zetten we in op verbinding tussen ouders én krijgen ook de jongeren uit de buurt de kans om hun talent voor kunst of theater te ontdekken”, klonk het bij Willaert. “

Wie geen zin heeft om te neuzen in de buurt, kan terecht in het kinderdagverblijf voor een gratis brochure. Die is ook te krijgen bij het Buurtcentrum, WGC Rabot en dat in vier talen: Nederlands, Engels, Frans en Turks.

“Fantastisch dat buurtbewoners, zelfs de allerjongste kinderen, buurtorganisaties én lokale kunstenaars op zo’n mooie manier samenwerken”, klonk het bij De Bruycker. “Ze brengen iedereen samen met dit verfrissend initiatief en kleuren de Rabotwijk, mét blijvend resultaat”.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.