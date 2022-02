Kind van 6 maanden in kritieke toestand afgevoerd uit kinderdagverblijf: 3 mensen opgepakt

MariakerkeNadat een baby van 6 maand oud woensdag in kritieke toestand werd binnengebracht in het UZ Gent, werd donderdag een gerechtelijk onderzoek gevoerd in het kinderdagverblijf ‘t Sloeberhuisje in Mariakerke. Dat meldt het Parket van Oost-Vlaanderen. Drie verdachten werden gearresteerd.

Het parket werd deze ochtend ingelicht door het UZ Gent in verband met een kindje van zes maanden oud dat gisteren in het ziekenhuis werd binnengebracht na een oproep vanuit een kinderdagverblijf in Mariakerke. Het kind bevindt zich in kritieke toestand. Het parket stelde een wetsarts aan en vorderde de onderzoeksrechter.

Deze voormiddag stapte het parket af in het kinderdagverblijf, samen met de onderzoeksrechter, de wetsdokter, het labo van de FGP en de lokale recherche. Het gaat om kinderdagverblijf ‘t Sloeberke in de Polderkenslaan. De hele voormiddag, tot zelfs na de middag, liepen politiemensen er af en aan. Het kinderdagverblijf werd nadien verzegeld. Drie personen werden gearresteerd en worden momenteel verhoord. Gelet op het lopend onderzoek kan er niet meer info gegeven worden. Wat er juist met het kindje is gebeurd, is dus nog niet duidelijk.

Faillissement

Het kinderdagverblijf ligt vlakbij het voetbalplein van Mariakerke, en vlakbij de Brugse Vaart. De ouders van de kinderen die er normaal gezien opgevangen worden, kregen vanmorgen een mail dat ‘de opvang vandaag uitzonderlijk gesloten werd door Kind & Gezin.’ Aangezien het verblijf nu verzegeld is, zal het vermoedelijk ook de volgende dagen gesloten blijven. ‘t Sloeberhuisje werd in 2016 al eens failliet verklaard, maar maakte later een doorstart.