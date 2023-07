KIJK. Tramsurfer op rolschaatsen verliest de strijd tegen de kasseien in de Veldstraat

Tramsurfen is een fenomeen dat al jaren gekend is in Gent. In 2011 werd al een filmpje gelanceerd om dergelijke gedrag te ontmoedigen, maar regelmatig duikt er toch nog een onverstandige waaghals op. Zo ook afgelopen week. Een reiziger kon vastleggen hoe een jonge kerel op rolschaatsen zich vastklampte aan de achterkant van Tram 1 in de Veldstraat.