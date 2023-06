KIJK. Jongeren springen in Gent van brug de Leie in, politie waarschuwt: “Het zou niet de eerste keer zijn dat zo'n duik fout afloopt”

Op de beelden is te zien hoe twee jongeren van de Sint-Michielsbrug springen, het Leiewater in tussen de Korenlei en de Graslei. De beelden zouden al enkele dagen oud zijn. Het lijkt allemaal onschuldig, maar de gevolgen kunnen zeer ernstig zijn. Zo benadrukt de lokale politie: “Je kan nooit weten hoe diep het water is en wat er onder de waterspiegel ligt”, vertelt woordvoerder Matto Langeraert.

Gespietst

Het fenomeen is dan ook niet nieuw. De Graslei is een populaire plaats voor jongeren in het Gentse. Bij goed weer wordt er wel vaker in het water gesprongen. “Het zou niet de eerste keer zijn dat zo’n duik fout afloopt”, gaat Langeraert verder. “Zo was er in Gent al een voorval met een persoon wiens been werd gespietst op een ijzeren staaf. De brandweer moest toen ter plaatse komen om die staaf door te zagen. Bij een ander incident raakte de persoon zwaargewond nadat hij op glas was terechtgekomen. Het is levensgevaarlijk.”