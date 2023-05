KIJK. Jonge vandaal gooit 40 kilo zware parasolvoet in Leie

Gentse Coca Cola wordt voortaan geleverd met elektri­sche trucks

De herkenbare Coca Cola-trucks die de Gentse horeca en winkels bevoorraden, doen dat voortaan elektrisch. In totaal krijgt België 30 exemplaren, waarvan er 12 in Gent rondrijden en nog eens 9 in Antwerpen. Dat moet op termijn 75 procent van de CO2-uitstoot verminderen.