KIJK. File door brandend voertuig op knooppunt Zwijnaarde

voetbal eerste provinciale Brecht Van Cauwenber­ge en Mariakerke buigen achter­stand om in 2-1-zege tegen Ardennen: “Zeer belangrijk en overver­diend”

KSC Mariakerke klopte zaterdagavond Vlaamse Ardennen met 2-1. In de laatste twintig minuten bogen Brecht Van Cauwenberge en zijn ploegmaats een 0-1-achterstand om in de eerste zege in zeven wedstrijden.

15 januari