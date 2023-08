KIJK: Dit waren de Patersholfeesten

Wat te doen in de regio Gent dit weekend? Van Patershol­fees­ten tot een basketwed­strijd

De zondvloed is voorbij, het belooft eindelijk een droog en aangenaam weekend te worden in Gent (en daarbuiten). Tijd om al die verloren regendagen in te halen, en hoe! Wij zochten voor u de plezantste activiteiten uit voor het weekend van 12 en 13 augustus. Geen enkele reden om thuis in de zetel te blijven hangen dus, tenzij u daar gewoon zin in hebt.