KIJK. Dief steelt 1.000 euro van bejaarde vrouw (84) uit Drongen terwijl ze er zelf op staat te kijken

IN BEELD. Superhel­den van Gentse brandweer bezorgen 100 kindjes onvergete­lij­ke dag in het Kinderzie­ken­huis

In het Kinderziekenhuis Prinses Elisabeth heeft Brandweerzone Centrum donderdag zo’n 100 zieke kindjes getrakteerd op spektakel. Vanop de eerste rij konden ze in de voormiddag een indrukwekkende reddingsactie meevolgen. In de namiddag kregen ze bezoek van enkele superhelden. Wij volgden een hele dag mee in het zog van de brandweerlui.