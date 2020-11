Kijk binnen in de koelcontainer, die Peter Paul en Rosa ombouwden tot ‘tiny house’: “Dit gaat over dingen anders doen: kleiner, zuiniger leven, met creatieve oplossingen”

Oostakker Cafébazin krijgt boete omdat koppel babbel komt doen over zieke broer: “Hij ligt in coma en gaat het misschien niet redden, kunnen ze daar geen begrip voor opbrengen?”

6:58 Christel De Naeyer woont al 55 jaar samen met haar broer Paul. Samen runnen ze café De Hoeve in de Krijtestraat Oostakker. Maar begin deze maand werd Paul opgenomen in het ziekenhuis met ernstige covid-verschijnselen. Zaterdag kwam een bevriend koppel langs in het café om te vragen hoe hij het stelt. Niet veel later kwam ook de politie binnen, omdat het leek alsof het café open was. “Mijn broer ligt in een coma waar hij misschien niet meer gaat uitkomen. Kunnen ze niet begrijpen dat zo’n babbel enorm belangrijk is om vereenzaming tegen te gaan?”