Kevin De Bruyne zakt dit weekend af naar hometown Drongen: “We voorzien een foto- en signeersessie”

Kampioen met Manchester City, Beste Speler van het Seizoen in de Premier League en torenhoog favoriet voor de Ballon d’Or. Dat Kevin De Bruyne er een topseizoen op zitten heeft, staat buiten de kijf. De stervoetballer gooit al jaren hoge ogen in binnen- en buitenland, maar zijn roots die vergeet hij niet.

Zaterdag bezoekt De Bruyne de naar hem vernoemde ‘KDB Cup’ in Drongen. De Manchester City-ster, wiens ouders nog steeds in de Gentse deelgemeente wonen, zette zijn eerste voetbalstapjes op het veld van KVE Drongen. Nu hij toch in land is voor trainingen met het nationale elftal, laat hij graag eens zijn gezicht zien.

De ‘KDB Cup’ is een voetbaltornooi voor spelers jonger dan 15. “Ik heb mijn naam aan dit tornooi gegeven, omdat ik dat belangrijk vind”, zei De Bruyne eerder. “Toen ik jeugdspeler was, vond ik zo’n tornooien geweldig. Wij kregen toen niet vaak de kans om tegen buitenlandse ploegen te spelen.”

Hoewel de eerste editie pas in 2016 werd georganiseerd, tekenen de jeugdploegen van teams als Chelsea, Real Madrid en uiteraard KAA Gent present. Van over de hele wereld worden er op het tornooi jonge voetballers gescout. Zelfs Pep Guardiola, de succescoach van Manchester City, vloog ooit over om de talenten van morgen met eigen ogen te aanschouwen.

KVE Drongen heeft trouwens zelf ook wat te vieren. Vorige zondag trapte de ploeg zich vanuit eerste provinciale richting het nationaal voetbal na een 0-2-overwinning tegen VK Linden. Volgend seizoen speelt KVE voor het eerst in zijn bestaan nationaal.

Voor de club is de komst van De Bruyne dan ook een mooie extra. Of we in Gent zaterdag beelden mogen verwachten zoals na titelzege bij Manchester City afgelopen weekend, is echter weinig waarschijnlijk. Toen moesten tientallen bodyguards de stervoetballer scheiden van de uitzinnige fans.

Toch leidt het geen twijfel dat De Bruyne heel wat volk op de been zal krijgen. De voorbije twee jaren werd de ‘KDB Cup’ afgelast door corona, maar in het verleden tekende de topspeler al drie keer present op het tornooi. Toen was het drummen voor een handtekening of een selfie.

“Voor kinderen wordt alvast een foto- en signeersessie voorzien”, zegt persverantwoordelijke Frédéric Vanheule. Wanneer De Bruyne exact zal langskomen, is echter nog niet geweten. Waarschijnlijk brengt hij eerst een bezoekje aan zijn ouders om daarna naar het voetbalveld af te zakken. “De exacte uren communiceren we later nog", besluit Vanheule.

